台中市長盧秀燕22日上午來到東興市場掃街拜票，爭取民眾的支持。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕22日上午來到東興市場掃街拜票，爭取民眾的支持。（馮惠宜攝）

積極爭取連任的台中市長盧秀燕22日上午來到東興市場掃街拜票，面對媒體詢問她對民進黨台中市候選人蔡其昌該不該辭立法的看法，她重申，「不用辭！」，因為蔡副院長留在立法院，為台中發聲、爭取經費，讓她留在台中市，繼續拚建設、照顧市民，這才是符合台中市民最大的利益，也是兩全其美的方法。

盧秀燕上午在同樣爭取連任的市議員陳政顯、陳文政陪同下來到北區東興市場，除向市場採買的民眾與攤商老闆請安問候；對於媒體再次詢問她對蔡其昌要不要辭立法、辭立法院副院長的看法，重申了蔡留中央、她留地方的看法。

盧秀燕說，她知道這段時間，一直有外界批評蔡其昌「吃碗內看碗外」，希望他要比照之前參選台中市長的現任立委，都在選前請辭的前例，請辭立委職務。

盧秀燕強調，她不是要幫蔡副院長解套，她是真心認為蔡副院長「不用辭！」因為蔡副院長留在立法院，繼續擔任立法院副院長一職，為台中發聲，為台中爭取經費，盧秀燕留在台中市，繼續拚建設、照顧市民，這才是符合台中市民最大的利益，最好的安排，也是兩全其美的方法。

盧秀燕除一一跟採買的民眾以及攤商握手拜票，熱情的攤商更送上肉粽，預祝「凍蒜」，她也透過市場管委會擴音器說，自己住北區，也在這附近，東興市場是台中市最重要的市場之一，兼具批發與零售功能，貨物相當齊全，應有盡有，她過去經常和家人一起來採買，這裏也是台中市民最喜愛逛的市場之一。所以在市長選舉最後階段，她回到東興市場，等同回到自己的家來看看鄉親好朋友，爭取大家的支持。