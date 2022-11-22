10輛娃娃車一字排開，簡千翔與支持者高喊「孩子第一、幼教專業、行政友善」。（楊靜茹攝）

幼教老師力挺簡千翔，認為他一定會為幼教業發聲。（楊靜茹攝）

民眾黨南投縣議員候選人簡千翔從事幼兒業，曾帶領數百名教保員到台北爭取權益，成功修法讓教保員獲合理待遇，他認為教育不能等，才參選南投縣第一選區（南投市、名間鄉）縣議員，幼教業者出動約10輛娃娃車陪他掃街拜票，簡千翔承諾：「若當選將為孩童權益努力，讓孩子有更好的教育！」

10輛娃娃車在祖祠路夜市一字排開，簡千翔與力挺他的幼教業者齊聲高喊：「孩子第一、幼教專業、行政友善。」接著10輛娃娃車娃娃車跟著簡千翔的戰車，一起在南投市街區掃街拜票。

幫忙助選的幼教老師表示，簡千翔曾擔任南投縣幼教學會理事長，曾帶領南投數百名教保員到台北爭取權益，並成功修法，還給教保員合理待遇，「簡千翔這次出來選縣議員，為幼教業發聲，是很好的事情，因為他不僅清楚知道第一線幼教老師的需求，也會捍衛孩子的受教權益與品質。」

簡千翔表示，目前幼教準公共化已達到80％，也就是說大部分的幼教業者選擇跟政府合作，然而，業者卻經常需要面對縣府不專業的指導和不友善的態度，如此僵化的體制，犧牲的往往是孩子的權益。

簡千翔承諾，教育政見上，他訴求「尊重幼教專業、行政友善、孩子權益擺第一」，他若當選南投縣議員，一定會在教育與孩童權益當中努力，讓南投的孩子擁有更好的教育！