玉晶光(3406)將於今天下午舉行法說會，玉晶光今年前3季每股盈餘為21.57元，已超越去年全年獲利，雖然近期蘋果iPhone砍單傳聞不斷，法人預期，玉晶光今年獲利有望創下歷年新高，由於市場期盼已久的蘋果AR/VR等新產品可望於明年推出，法人提前押寶法說會行情，玉晶光今天盤中股價持續走高。

受惠於iPhone 14新機挹注，玉晶光前3季營業淨利為25.66億元，年增42.27%，稅後盈餘達24.29億元，年增76.9%，超越去年全年獲利，每股盈餘為21.57元，其中第3季合併營收達71.77億元，季增1.47倍，稅後盈餘達17.29億元，季增3.63倍，同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元。

玉晶光前10月合併營收為157.83億元，年增21.59%，儘管近期蘋果iPhone砍單傳聞不斷，不過法人預期，玉晶光今年獲利有望創下歷年新高。

玉晶光將於今天下午舉行法說會，說明營運展望，由於明年蘋果iPhone新機鏡頭規格有望明顯提升，且期盼已久的AR/VR等新產品可望推出，法人看好玉晶光明年營運，亦以行動押注法說會行情，近期投信穩定加碼玉晶光，6個交易日共買超玉晶光1838張，成為玉晶光法說會前股價急漲的推手。