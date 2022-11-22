MSCI今天推出了一項新的解決方案，協助銀行在衡量、報告ESG和氣候相關風險方面的一致性，以支持尋求與歐洲銀行管理局(EBA)的環境、社會和治理(ESG)支柱3審慎框架。

該解決方案支持EBA實施技術標準(ITS)對ESG風險第3支柱披露要求的詳細報告。除了支持銀行管理氣候風險外，該解決方案還幫助銀行完成氣候相關金融信息披露工作組(TCFD)推薦的報告，並衡量融資活動與歐盟分類法的一致性。

EBA ESG Pillar 3 披露標準，是對在任何歐盟成員國的受監管市場上交易證券的銀行的強制性要求。範圍內的銀行必須報告四個主要類別的氣候風險信息：

一、暴露於氣候相關資產和受氣候變化相關風險影響的資產，包括轉型和實體風險；二、通過低碳轉型和氣候適應支持交易對手；三、基於歐盟分類法規的可持續金融活動的關鍵績效指標；四、銀行如何將ESG考慮因素整合到治理、業務、戰略和風險管理中。

EBA ESG支柱3披露的十個量化模板中的五個有不同的要求和參考日期。根據EBA的規定，銀行必須在2023年財務報表的十個模板中的五個模板中或之後儘快披露。

MSCI ESG和氣候主管Eric Moen指出，歐洲銀行業管理局第三支柱ESG風險披露要求的出台以及利益相關者不斷增加的要求，正在對金融機構進行更嚴格的審查，以衡量其銀行帳簿中的氣候風險透明度。有了這個新的披露框架，銀行需要採取緊急措施，以確保它們滿足EBA標準以及其他地區和國家特定框架規定的監管要求。MSCI新解決方案將幫助銀行熟悉EBA的期望及其披露義務。