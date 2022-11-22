台股本波反彈主力半導體族群本周漲勢暫歇，今早由高價股維繫多頭，目前盤面的「千金股」只剩下4檔，分別為信驊(5274)、大立光(3008)、旭隼(6409)、力旺(3529)等。而下一檔重回「千金」懷抱的高價股價會是那一檔？目前緯穎(6669)和世芯-KY(3661)最接近「千金」價格。

緯穎第3季稅後盈餘43.16億元，創單季新高，季增21.1%，年增112.9%，EPS為24.68元；前三季EPS為58.48元，已超過去年全年總和。展望後市，緯穎日前法說會上財務長陳昌偉表示，下半年需求仍將延續去年以來的樂觀展望，此外，未再看到供給面長短料出現問題，從歷史軌跡來看，第4季是全年高峰趨勢不變，緯穎本季營運可望再戰新高。

緯穎維持原先擴產能的目標不變，2024年的產能擴增將達50%，新廠區包括馬來西亞、墨西哥，而台南廠則是舊廠擴充。未來馬來西亞會是緯穎中長期分散生產基地的重要解決方案。預估至2024年，緯穎大陸廣東產區占整體產能的比重會降到5~10%。此外，緯穎的財務管理相當有韌性，第三季的短期借款已經「清零」，沒有向銀行有短期的借貸。