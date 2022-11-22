國民黨北北基桃竹竹苗大團結拚勝選黃金周晚會，在中壢湧入超過5萬人，引發關注。國民黨立法委員萬美玲透露，國民黨候選人張善政出席被認為較綠的同鄉會時，光走到舞台就走非常久，每個人都向張喊加油，而當時桃園市長鄭文燦正在台上講話。這一幕讓萬美玲不禁表示，或許過去大家可能真的有欠鄭文燦情分，但8年了，該還也還完了。

萬美玲21日在政論節目《少康戰情室》中透露，有一些局處首長向她抱怨，下班後還是肩負一些輔選任務。萬美玲提及，從5月份張善政被提名後，剛開始找一些地方幹部很不順利，因為只要找到誰，「鄭文燦本人的電話馬上到」，造成無形壓力。萬美玲說這些人都說會支持張善政，覺得要翻轉、改變，但因為欠鄭文燦人情，或在桃園有一些事業或生意，不想去得罪，怕被貼標籤。

萬美玲觀察到，張善政去很多同鄉會、宗親會，甚至以前被認為是比較綠的同鄉會，原本擔心會沒辦法受到歡迎，結果張善政光是進到舞台就走了非常久，每個人都跟他喊加油、拍照，而當時鄭文燦正在台上講話。萬美玲說當張善政到台上講話時受到熱烈歡迎，但當時鄭文燦還在台下一桌桌拜票。萬美玲認為，這代表著基層過去可能真的有欠鄭文燦情分，但8年了，該還也還完了。

萬美玲也提到，剛開始大家對張善政的印象就是學者、不太會講話，就是會做事的人，因此他們將桃園選戰定位成「善良對邪惡」 、「口號對務實」。萬美玲提到，從政見會上就可以看出來張善政的善良，其他候選人都是批評對手，但張善政則是先講政見以及想幫桃園做什麼。