2022金融街論壇年會21日在北京開幕，大陸各大金融監管要員先後發表演說。中國人民銀行行長易綱表示，大陸在全球高通貨膨脹背景下保持物價形勢基本穩定，下一步將實施好穩健的貨幣政策；銀保監會主席郭樹清表示，要全面加快社會領域補短板的進程如多支柱養老保險體系等；證監會主席易會滿指出，將制定實施新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案。

根據《北京日報》引述人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在主題演講中表示，人民幣匯率雙向浮動、彈性增強，基礎性國際收支順差發揮主導作用，外債結構總體優化，人民幣在企業跨境使用中的占比持續提高，匯率避險工具推廣普及等多方面因素，共同推動外匯市場韌性增強。他也表示，未來內外部宏觀環境的變化將有助於維護大陸外匯市場穩健運行。

此次2022金融街論壇年會的主題為「踔厲奮發，共向未來——變局下的經濟發展與金融合作」。易綱以影片演講時指出，今年以來大陸經濟面臨一些挑戰和下行壓力，但人行透過如降準0.25個百分點，引導貸款市場報價利率（LPR）下降等方式，降低實體經濟綜合融資成本，讓廣義貨幣、社會融資規模和人民幣貸款均保持較快增長。

易綱指出，從經濟運行效果來看，大陸宏觀政策力道把握合適，既支持了宏觀經濟大局的穩定，又在全球高通膨之下保持物價基本穩定，下一步人行將實施好穩健的貨幣政策，服務實體經濟，防控金融風險，深化金融改革，並支持金融街進一步發揮國家金融管理中心作用。