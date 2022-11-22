中華電信響應政府加速偏鄉及離島行動寬頻服務涵蓋，已在11月10日完成連江縣北竿鄉高登島之5G及4G行動電話基地台建設開台，大幅提升高登島、週邊海域、鐵尖島燕鷗保護區及台馬航線南竿－東引段之行動寬頻服務品質。

中華電信向來對提升離島、偏鄉、深山及沿海之行動通訊品質不遺餘力。今年初已完成連江縣北竿鄉亮島之5G及4G行動寬頻基地臺建設，現再度完成高登島之5G及4G行動寬頻基地臺建設，可謂不計成本來改善馬祖地區的行動通訊品質。

中華電信表示。未來仍將持續擴增馬祖地區5G訊號涵蓋建設，以提供當地民眾及觀光遊客享有與台灣本島相同的高速行動上網服務體驗。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠強調，品質第一是中華電信長久永續的堅持，將持續投入最先進的技術發展及提供最綿密的網路涵蓋，以確保客戶優質、有感的服務體驗，去年中華電信超標5G基地台建設，且預計今年底也將達標5G基地台建設量，未來仍將持續擴大全台及馬祖地區5G通信涵蓋。