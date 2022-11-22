屏東警方21日下午5時許接獲民眾報案，指稱屏東市廣東路段街頭發生衝突，立即調派快打部隊抵達場，經查是因行車糾紛發生口角，雖雙方事後皆不提告，但全案仍依違反社會秩序維護法移送法辦。

警方調查發現，駕駛小客車的48歲黃姓男子與31歲陳姓機車騎士因行車糾紛發生口角，進而推擠，雙方友人皆前來助陣，讓目擊民眾以為是街頭鬥毆，趕緊報警。

屏東警分局呼籲，遇有行車糾紛應保持冷靜，並立即撥打110電話報案，以維護個人權益。