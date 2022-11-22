汪小菲21日被爆料未履行與前妻大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下500萬的生活費，他暴怒在微博連續發出多篇文章嗆聲，甚至放話要直接飛來台灣，還強調自己是巨蟹座，以解釋這一連串的失控行為，讓「巨蟹座汪小菲」一度衝上微博熱搜，然而有不少同星座的網友出來喊冤，急忙切割：「不是每個巨蟹座都像他一樣！」

汪小菲留言稱自己是巨蟹座，還說「這次真的被惹急了。」(圖/翻攝自汪小菲微博)

汪小菲在微博瘋狂發文，有網友建議他最好冷靜下來，替自己留一條後路，但他卻回覆：「我巨蟹座，這次真的被惹急了。」來解釋自己一連串的失控行為，有網友跟著開玩笑說：「別惹巨蟹座。」他還附和：「別惹，我崩潰了！」這番言論也意外引發網友討論，忍不住好奇巨蟹座是不是都和汪小菲一樣。

網友也開玩笑地附和，「別惹巨蟹座。」(圖/翻攝自汪小菲微博)

對此不少同星座的網友出面喊冤，急忙與他切割，「巨蟹風評被害」、「我巨蟹座沒惹你們任何人」、「嚇得本巨蟹立刻去看有沒有欠電費」、「現在換星座還來得及嗎？」、「可以把汪小菲開除巨蟹籍嗎？」、「汪小菲憑一己之力抹黑我大巨蟹」；但也有人認同，「巨蟹座最不怕魚死網破了啊，有時候不爽了就是得大爆發一下」。

有趣的是，在汪小菲發微博的前一天（20日），大陸3名星座專家剛公布本周運勢，「陶白白」和「白桃星座」都表示巨蟹座容易在差旅、交通上的花費增多，正好與汪小菲說要來台北吻合；「Alex是大叔」則稱巨蟹座容易因為「咽不下這口氣」而進入死胡同，奇妙的巧合也引起網友熱議。