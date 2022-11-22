一名女子提告指控與男醫師交往後2014年產下兒子，但他卻否認為其子還拒給扶養費，台灣高等法院更一審認定，法官要求他接受親子血緣鑑定，他在無法排除為生父之情形下，拒絕配合進行鑑定構成「證明妨礙」，審酌照片及相關證據，判決他須認領且給付扶養。可上訴。

更一審合議庭認為，一審及二審都裁定命男醫師接受親子血緣鑑定，但他拒絕配合進行鑑定，如容許以無法證明他為生父為由而免負扶養義務，將使其子受有重大不利益，而違反聯合國兒童權利公約保護兒童規定之旨，應認已構成證明妨礙。

更一審審酌其子、醫師血型資料不相違背，並依女子所提出與他合照照片、光碟檔案等相關事證，可見男醫師有身為其子父親之言行，及她於受胎期間為與他交往期間，她請求男醫師認領，核屬有據。

法官綜合其子之年齡、人格發展需要，暨兩造照顧兒童經驗及互動情形、保護教養意願等一切情狀，認為由女方單獨任之，應符合其子之最佳利益，判決男醫師除了須認領子外還須付扶養費。