美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，禁止任何使用美國設備製造的先進製程晶片出口至中國，根據日媒報導，中國和西方之間的技術差距，外界認為從以前3年，擴大到了5年以上，正當市場認為中國再也不能追趕了，但情況似乎並非如此。報導提到，中國放棄先進製程領域，重金投資上一代技術，這讓人想起之前的鋼鐵行業，日本和世界的一些大型鋼鐵企業，被中國壓倒性的生產力量打敗而被淘汰，其他國家雖然在技術上贏了，但在市場上卻輸了，有必要關注這樣的歷史會不會在半導體行業重演。

日經中文網以「半導體奈米競爭的盲點，中國笑到最後？」為題撰文指出，在各國比較數字大小的奈米技術競爭的背後，還有另一條「戰線」，即上一代半導體晶片能以多少成本和數量進行生產的實力競爭，不容忽視的是，在西方經濟制裁之後，中國開始將鉅額資金投入到奈米數更高領域的設備。

以中國晶圓代工龍頭中芯為例，其設備投資額發生了巨大的變化，日本政府相關人士透露，中芯先進產品14～16奈米，2020年的估計投資約為35億美元，然而到了2021年，這一數額急劇減少到不到1/3，僅剩10億美元； 反觀上一代技術領域的投資正在迅速增加，28～39奈米幾乎翻倍，從2020年33億美元成長到2021年的55億美元，預計2022年此數字再增加至62億美元。

而且生產能力也是如此，中國處於領先地位的14～16奈米，停滯在每月不到10萬片的水平，相比之下，傳統的17～27奈米呈現每年兩位數的成長，從2020年的90萬片到115萬片，此後是130萬片，在28奈米以下成長幅度更大，每年增加30%～40%。

報導分析，中國似乎放棄了先進製程領域，回到上一代技術，因為全球半導體的實際需求大部分是在上一代技術領域，在中國積極投資設備結果下，也許在三、四年後，全球市場將充滿中國製造的低成本、高質量的上一代技術的半導體產品。

報導最後總結，在先進製程領域，中國可能會孤立而失敗，但另一方面，自由貿易的邏輯在上一代技術的半導體產品中起了作用，數量是最重要的，中國應該能夠在貿易戰中顯示出實力，誰會笑到最後呢？