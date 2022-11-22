本片主人翁竟是一頭驢子，題材相當特別。（甲上提供）

波蘭名導傑西史考利莫斯基睽違7年的最新力作電影《如果驢知道》，榮獲本屆坎城影展評審團獎、電影原聲帶獎的殊榮，電影跟著主人翁一頭「驢子」的視角，在流浪之路經歷人情冷暖，經歷快樂或荒謬的狀況，通過牠的眼睛探索現代歐洲社會，一場孤獨的流浪「驢」途就此展開。

傳奇名導再執導演筒就邀請到重量級卡司法國影后伊莎貝雨蓓加盟演出，伊莎貝雨蓓片中演出神秘又貴氣的女伯爵，與義大利牧師鮮肉男星有曖昧調情與激烈爭吵的橋段，過程都被驢子伊歐全程目睹，似有雨蓓經典代表作《鋼琴教師》既視感 ，而上周於金馬影展唯一放映場結束後，大獲影評和觀眾們的好評，口碑持續發酵中。

有「地表最狂影后」之稱的伊莎貝雨蓓，同時活躍於電影、影集和舞台劇的領域，詮釋過許多瘋狂特殊的角色，演技備受讚賞，多年來獲獎無數，曾因《她的危險遊戲》入圍奧斯卡影后，甚至她打破紀錄，總共得到16次法國凱薩獎提名、2次獲獎，今年更獲頒柏林影展榮譽金熊獎，是法國最重要的演員之一。

在《如果驢知道》中，驢子伊歐被義大利男星洛倫佐朱佐羅飾演的年輕牧師帶回義大利豪華莊園別墅裡，遇見了伊莎貝雨蓓演出冷淡而神祕的伯爵夫人，雨蓓一樣發揮精湛而不容忽視的演技，但兩人在餐桌上不僅爭吵最後還曖昧調情，關係看似錯綜複雜，也足具寓言性質，盡管人性在電影中並不總是那麼美好的，但莊園內的停留對驢子而言卻是旅途中的安寧之地。

導演傑西史考利莫斯基大讚影后伊莎貝雨蓓是優秀演員，對於能邀請到她演出更是相當滿意 他透露：「我們認為應該在電影中強調這不是一部晦澀的動物電影，而且要傳達出我們的重要信念。同時知道伊莎貝多次表達了她對動物的熱愛，我們決定請她參與，以她的名義支持這部電影。」而對動物充滿愛心與關懷的伊莎貝雨蓓在獲邀後也決定加入演出，以行動來力挺。電影12月2日上映。