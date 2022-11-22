基隆市長林右昌22日上午表示，經過長達4年的規畫，「北五堵國際研發新鎮」已經大致規畫完畢，將成為未來20年基隆就業的新發動機。（張志康攝）

基隆市長林右昌22日上午表示，經過長達4年的規畫，「北五堵國際研發新鎮」已經大致規畫完畢，將成為未來20年基隆就業的新發動機。（張志康攝）

基隆市長林右昌22日上午表示，配合基隆捷運的興建，位於七堵區的「北五堵國際研發新鎮」已經大致規畫完畢，這個中央與地方攜手合作的規畫案，將讓倉儲區轉型，串起內湖、南港、汐止到基隆港市區域，成為未來20年基隆經濟就業新發動機。

林右昌指出，「北五堵國際研發新鎮」計畫範圍在基隆與新北市交界處，面積約71公頃，經過4年的規畫，終於大致完成。這個計畫將具備支援臺北南港及內湖地區之產業發展機能。考量計畫範圍多屬私有產權，因此採「全區規畫，分期分區發展」原則，以鄰近捷運車站之私有地權集中且配合意願高區域，約29公頃土地作為優先產業發展範圍，以加速實質建設之推動。

第一期的29公頃中，主要包括「特定專用區」2.39公頃、「產業專用區」12.78公頃以及「捷運開發區」1.05公頃。未來北五堵地區產業，不僅將以智慧研發園區、創新科技研發來進行轉型升級，也會推動現有工業區轉型，打造新的產業聚落，成為首都圈新的產業基地。

林右昌說，為配合這個開發計畫，還有三大交通配套計劃要同步進行，包括：闢建串接五堵交流道聯絡道與台五線的連結道路，拓寬堵南1-1地下匝道，以及拓寬大德路。目前，拓寬堵南1－1地下匝道的規劃設計案已開始推動進行，大德路拓寬案將爭取營建署城鄉計畫補助推動。

林右昌強調，基隆捷運沿線的基隆河谷廊帶至北五堵研發新鎮的發展，並不是嘴上說說就能完成！近年來，在中央的全力協助下已將包括假山坡地解編等限制基隆河谷發展的緊箍咒解除，並完成工業區與倉儲區轉型規劃，後續才有辦法推動都市計畫變更以及基隆捷運開發等重大工作。