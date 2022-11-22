疫情趨緩，餐飲宴會限制逐步鬆綁，公司行號紛紛復辦尾牙春酒，台北國賓飯店搬遷至遼寧街的「國賓中餐廳」推出春酒尾牙饗宴，平日「饗樂專案」每桌28,800元，假日「歡慶專案」每桌30,800元，均享席間金牌啤酒、果汁、汽水無限暢飲並加贈紅酒兩瓶。「樓外樓」全新華麗宴會廳空間更讓企業尊榮感加倍，面子裡子通通有，專案期間自2022年12月1日起至2023年2月28日止。

全新的「國賓中餐廳」由林建龍主廚與徐鳳欽主廚聯手操刀，以「頂級精緻粵菜料理、最好的川菜靈魂」為主軸，粵菜主廚精挑細選鮑參翅肚，用高超手藝烹調頂級美味；川菜主廚至四川成都學習取經，帶回最道地的四川料理，讓貴賓在一個餐廳內可以品嚐到兩個菜系的經典菜餚。

國賓中餐廳尾牙春酒精選菜單，首先迎賓喜碟獻上川菜經典特調滷汁製作的牛腱肉片，搭配上牛肚與芹菜段的夫妻肺片，口感麻、辣、鮮、香，開胃下酒。糊臘山竹筍選用細嫩脆甜的花蓮箭筍，鹹鮮脆嫩，搭配以乾辣椒沖出的辣油，帶出川菜特有的糊辣香氣，味道層次豐富；炸至酥脆鮮香的香辣軟絲，口感嚼勁Q彈，香辣鹹香最適合佐酒。脆皮乳豬是一道粵式燒臘的工夫菜，脆皮的處理完全考驗師傅的對火候控製的工力，講究脆而不碎，酥而不韌，搭配烤到滴油的鮮嫩肉片，讓人回味無窮。

列海八珍首位的鮑魚扣花菇是最受客人喜愛的海陸搭配，主廚選用南非活鮑與老母雞、排骨、干貝等食材一同燉至入味，佐以滑口的花菇，讓人一吃難忘；豉蒜法式羊小排，飽滿多汁經高溫香煎上色，保留羊肉的鮮嫩甘甜，並將蔥白、辣椒、豆豉一同大火快炒，鹹潤芳香，鑊氣十足。另外還有國賓的招牌菜包括和牛臉頰佐野菇時蔬、乾燒明蝦球等，最後以酒釀湯圓作為整場宴會完美Ending。國賓中餐廳尾牙及春酒專案皆贈送紅酒兩瓶並有台啤、果汁、汽水無限暢飲，讓您在年終聚會賓主盡歡。

廣受政商名流喜愛的「樓外樓」，全新華麗時尚的宴會空間，以「珠寶盒上的緞帶」為主題，訂製捷克手工Lasvit水晶吊燈，手工一顆顆鑲嵌耗時三個月，錯落有致的光影堆疊，搭配世大運等級豪華音響設備，更顯大氣磅礡。百馬廳、孔雀廳包廂新穎大器，呈現高質感用餐氛圍，每間可容納10-12位；長熙春、富宜春場地設計融合東、西方元素，時尚新穎帶有內斂的奢華感，為企業頂級宴會首選，可依賓客需求打通使用，最多容納2大桌25-30位賓客，適合公司行號小型尾牙春酒宴。

A CUT牛排館全娛樂大包廂，大膽運用對比色彩，白色天花板，手工格紋地毯，三色沙發，附設百萬義大利頂級音響，85吋液晶電視，可讓顧客在用餐前唱歌、聽音樂、眾多好友品酒言歡。美饌上桌，首先視覺重點在天花板燈飾來自捷克水晶工藝品牌，獨家手工打造，更增添獨特的尊貴氣息。2個全娛樂大包廂及2個獨立式包廂均為隔音牆設計，每位4,000元起，各可容納10~20位賓客，為符合顧客需求亦可打通使用，為年終犒賞同仁或宴請貴賓的最佳選擇。

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