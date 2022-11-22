國民黨22日舉行「鄭文燦市府縱容炒地牟利 8年來始終如一」記者會，桃園市議員候選人凌濤（見圖）在記者會結束後開心表示「抓到了」。（杜宜諳攝）

國民黨質疑，桃園市長鄭文燦協助詐騙集團郭哲敏在2020年11月間取得八德霄裡段農地，賺取桃園捷運綠線周邊土地徵收與變更地目暴利。國民黨桃園市長候選人競選總部發言人凌濤今在爆料，鄭為圖利郭，甚至為郭喬捷運站站址。

凌濤指出，郭哲敏炒作的八德農地總坪數1萬8490.19坪，購入總價5.5億元，其中4億元向蘆竹農會借貸，郭僅備1.5億元本錢，依徵收後市價每坪約20萬元換算，該土地目前價值已達37億元，以1.5億元本錢算，兩年內賺21倍暴利。

凌濤表示，郭哲敏買八德農地2個月後，2021年1月5日鄭文燦即召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」專案報告會議，直接介入施壓，召開會議將捷運站移到郭的土地旁邊150至500公尺內，且享有20％的容積獎勵。

凌濤說，在該場會議中鄭文燦裁示「建德路至崁頂路新闢道路部分，請工務局於道路定線設計時，避開附近社區，減少拆遷及維護居民權益。另請捷運工程局調整本計畫GE01車站位置，往霄裡生活圈方向移動，以符合地方生活圈形態」。

凌濤質疑，鄭文燦一邊說捷運站站址要避開社區，卻不往一旁大片純農地旁蓋，反往宵里社區住宅區移動社站，而「往霄裡生活圈方向移動」正好是郭哲敏土地所在，這份會議記錄就是鄭幫郭土地增加暴利的最佳證據。

凌濤說，鄭文燦2020年3月進入郭哲敏所開的八八會館，當年11月郭哲敏就購入引發這次圖利爭議的八德霄裡段農地；鄭再於2021年1月5日專案報告會議中，以霄裡生活圈需求理由，指示將接運站址向郭的霄裡段農地方向移動。

凌濤表示，現在向霄裡段移動後的確定捷運站站址是今年2022年8月才公開，怡恰剛好就是將郭哲敏土地涵蓋在站地500公尺範圍内，是最精華、能獲20％容積獎勵、可賺取暴利的土地，合理懷疑洩露土地開發資訊、喬地的人就是鄭文燦。

凌濤更批評，鄭文燦長期縱容炒地牟利，2015年至2022年8月底止，共賣桃園土地396筆、標脫面積40.99公頃，總金額達697.89億元，其中區域徵收內就賣221筆桃園土地，價值562億元；市地重劃賣175筆土地，價值135.89億元。

凌濤說，鄭文燦狂賣桃園土地把桃園未來都賣掉，卻助長炒房、炒地，讓不法集團賺取暴利？但桃園社會住宅目標15174戶至今達成率僅約一半，年輕人依然要面對房價飛漲，居住正義在哪？民進黨桃園市長候選人鄭運鵬要延續這種執政？