再攻綠營艱困選區 林佳龍赴新店車掃這麼說。（李奇叡攝）

民進黨議員陳永福。（李奇叡攝）

民進黨議員候選人陳乃瑜。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今天在立委沈發惠、議員陳永福以及議員候選人陳乃瑜陪同下，前往藍營票倉新店車掃。

林佳龍受訪時說，新店過去都被歸類為民進黨最艱困選區。林佳龍認為，新店有非常好的發展潛力，也是在我市政規畫中，數位科技產業跟智慧城市的示範區，透過提出政見和訴求，能讓經濟選民、中間選民投下這一票 ，讓他跟大家一起翻新新北市。

林佳龍表示，特別民進黨這次在新店提了1男1女、2席議員候選人，一位是非常資深、服務最好的陳永福，一定要連任，因為7屆以來陳永福在這裡辛苦經營，維持了民進黨一個服務的窗口，問政也非常深入，所以他覺得一定要讓陳永福當選。

林佳龍說，而女性的候選人是由陳乃瑜在初選勝出，來自媒體、關心文化教育、又是年輕人，很有活力跟創意，也可以擴展票源，「我們有志氣，不是只固守一席，我們要搶第二席，陳乃瑜是最好的人選」。林佳龍強調，陳乃瑜作為年輕媽媽，最了解新店家庭的壓力，特別關心幼托問題、教育，能真正地提升每個孩子素質，這也是未來培養人才，台灣最重要的競爭力，所以也希望兩席全上，大家能夠衝高選票，市長也水漲船高。