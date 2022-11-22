荒野保護協會與富邦人壽今天公布「新竹頭前溪川廢快篩調查」，並在頭前溪河岸及海岸共發現約9.7萬袋垃圾、達136萬公升。（林良齊攝）

荒野保護協會與富邦人壽今天公布「新竹頭前溪川廢快篩調查」，並在頭前溪河岸及海岸共發現約9.7萬袋垃圾、達136萬公升，其中河川廢棄物中塑膠製品超過8成，荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，頭前溪垃圾除了集中在出海口外，還有在新竹火車站、中正大橋、竹東、內灣老街等地，該地500公尺內的垃圾數量上達1000袋以上。

該調查為調查新竹的頭溪溪流域，並調查198.5公里區段，發現川廢具有「一次性、集中性」兩大特性，指廢棄物以一次性塑膠製品達逾8成，而且80％的川廢集中於10％河段，包括出海口、交通或熱門觀光區域外，但也發現部分較隱蔽處甚至堆積事業廢棄物。

徐筱珺說，此次198.5的區段包括40公里的海岸及158.5的河岸，估計整段約有9萬7290袋垃圾，其中出海口及海岸以塑膠瓶罐為主外，也有許多漁業廢棄物，而河岸主要也是塑膠製品，但也發現有成袋堆積的家庭垃圾，推測應是民眾或遊客棄置等。

徐筱珺提及，也發現部分較為隱密的地方發現如營建等事業廢棄物遭棄置，可能是有事業單位整車整車惡意棄置。

「海洋的垃圾從何而來？」，荒野保護協會理事長李騏廷表示，荒野保護協會號召許多志工淨灘，但與其後端的清理，不如從前端做好管制，「讓垃圾到對的地方去」。

經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，會推動減頭減量、川廢防止及清運計畫，由於河川上游、中游、下游及海岸各由不同單位業管，因此會建立平台，透過跨域合作把河岸及海岸變的更乾淨。