花蓮檢警調加快腳步查察賄選，昨發動搜索，帶回萬榮鄉古姓鄉民代表候選人與蔡姓妻子、選民等6人到案。檢方發現，古某登記候選人後，不僅提供免費餐宴、並提供高於行情的「工作酬勞」予選民，有對價、期約賄選之嫌，訊後夫妻2人分別以10萬元具保候傳。

此外，因偏鄉屢屢傳出疑似賄選手法，檢警並透過戶政系統，查出從中疑有多起「幽靈人口」行為，至今已查獲3起幽靈人口案，有15人認罪依法給予緩起訴處分。檢警調已經寄出968封通知單，提醍今年遷戶籍卻未實際居住的民眾，若前往投票恐觸犯妨害投票罪，提醒「審慎評估是否行使投票權，避免觸法」。

地檢署發出新聞稿，檢察官林英正指揮調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局及鳳林警分局、移民署北區事務大隊花蓮專勤隊，21日持法院核發搜索票，對花蓮縣萬榮鄉古姓鄉民代表候選人、蔡姓妻子、可疑收賄選民住處等16地點執行搜索，並通知夫妻以及可疑受賄民眾等16人到案。

古某登記參選後，親自或透過其妻以免費提供餐宴飲食、加給高於行情的「工作酬勞」等方式為對價，向該選區有投票權選民尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。經檢調警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，21日發動搜索，並扣押相關犯罪證據。

選戰已到後期，地檢署持續查察賄選，民眾若發現有賄選情事，請提出檢舉，查獲者可獲得高額檢舉獎金，賄選專線：（03）823-0159、0800-024-099按4。