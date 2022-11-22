近日大陸疫情嚴重，各地也出現防疫失衡事件，例如近日就傳出河南鄭州金水區一處社區大門處播放著喇叭，大聲喊話，「外來人員格殺勿論、就地正法」的影片在大陸社交媒體上引起熱議，也遭到眾多網友批評。

事件發酵後，隨後鄭州市金水區大石橋街道辦與當地社區工作人員22日表示，該行為是物業自發，發現之後已經糾正制止，說明起因可能是外來人員進入到該社區內做核酸檢測，引起社區內業主不滿所導致。