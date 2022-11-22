位於左營區的蓮池潭，清朝時期因潭中遍植荷花，每逢夏季清香四溢，素有「泮水荷香」美譽，隨著時序進入冬季，蓮池潭的蓮花進入冬天休眠停止生長時期，高雄市政府觀光局也藉此時機疏枝整理蓮花，回復水域通透性及維持景觀，提供遊客更好遊賞環境；加上原本就廣受好評的泮咖啡，經過觀光局融合水畔與環境生態重新打造後，整座建築明亮通透更具時尚感，預計11/28試營運，於12月重新開幕，美食搭配全新店內外無敵景觀，絕對是全高雄最佳用餐、打卡地點。用完餐再前往百年老店「中外餅鋪」參加低碳實境小旅行，感受一下蓮池潭古今的人文情懷與景致。

蓮池潭龍虎塔倒影和疏枝後的蓮花相映美景(品觀點提供)

農田水會舊址打造的全新泮咖啡，成為蓮潭畔打卡亮點(品觀點提供)

高雄市觀光局長周玲妏表示，蓮池潭廟宇林立且兼具自然景觀，再融入各項新穎硬體設施及結合地方協會的專業導覽，一直以來都是國內外遊客指定前往的觀光景點。觀光局在蓮池潭春秋閣及龍虎塔附近水域成功復育蓮花，但因生長茂盛又遇秋冬枝葉汰換時節，影響蓮池潭整體景觀風貌，為回復蓮潭水域視野通透性，觀光局派員將該蓮花區整理疏枝，呈現錯落有致的水面典雅景觀，湖面波光粼粼，幾株蓮花玉立其間，更顯詩意。

中外餅鋪遊程，提供民眾ＤＩＹ製作糕餅(品觀點提供)

沿著潭邊步道往北走，廢棄農田水利會舊址拆除後，觀光局引入民間資源打造的蓮池潭知名餐廳「PAMMA泮咖啡」也即將在12月重新開幕，並預計11/28試營運，簡約現代的外觀設計，結合生態水環境工法引入蓮池潭水，營造生態浮島、水鏡埤塘風貌，白天晚上各有特色，是絕佳的蓮潭畔打卡拍照地點，相信將會成為遊客爭相來訪用餐、旅遊的新景點。

位於泮咖啡斜對面不遠處的百年歷史中外餅舖，有位熱心、親切的第二代老闆娘張美華，她說到若想進一步深度探訪蓮潭左營古城人文歷史、體會廟堂之美及好吃美食、伴手禮等，在地的高雄市舊城商圈發展協會也規劃了7條蓮潭低碳實境小旅行路線，涵括廟宇、古蹟、古厝、眷村美食及生態環境等多元文化，即使一人也可以透過手機與景點現場導覽互動穿梭古今，以及和糕餅DIY相互串聯，歡迎大家來看看重新打造的蓮池潭有多美，也來聆聽並細細品味此區美景背後精彩豐富的宗教、人文故事，有興趣的民眾可以到中外餅舖的粉絲專頁查詢。