臉書網友留言。（圖／截自臉書）

總統兼民進黨主席蔡英文，昨日晚間赴彰化為民進黨彰化縣長候選人黃秀芳輔選。蔡痛批，自從彰化換了國民黨執政，不只鹿港溪變成一條臭水溝，鹿港更失去了文化古都的風采，且彰化人口不斷外移、平均薪資是全國倒數，彰化的建設也一再流標，再等4年彰化的未來就要流標。不少自稱是當地居民的網友卻留言拜託蔡「別再來了」，因為總統出巡的交通管制非常擾民。

蔡英文昨日晚間在臉書發文表示，過去彰化鹿港的鄉親很挺蔡英文，中央和地方也一直很積極建設鹿港。魏明谷當縣長的時候，規劃「鹿港國家歷史風景區」，更首創「鹿港廟口小吃宴」，讓鹿港的歷史文化，變成國際級的觀光資源，重現古都百年風華。魏明谷也和黃秀芳，透過前瞻計畫，爭取鹿港國家風景區計畫、鹿港溪整治，以及汙水下水道系統，讓鹿港變得更漂亮、更乾淨。

蔡英文痛批，過去這4年，換了國民黨執政，不只是鹿港溪，變成一條臭水溝，鹿港失去了文化古都的風采。彰化人口不斷外移，平均薪資是全國倒數，彰化的建設一再流標，再等四年，彰化的未來就要流標。

此文湧入超過1500則留言，除親綠同志及支持者加油打氣外，多數卻為批評聲浪：「可以不要再來彰化了嗎？造成交通的混亂、不覺得造成人民的困擾嗎？」「妳知道妳出巡一趟，有多勞民傷財嗎？」「我是彰化人，總統妳出來玩大家都要陪妳交管，知道什麼叫擾民嗎？」「上下班遇到總統交管，真的很想哭」、「彰化人表示：交管很煩知道嗎？」「我們彰化需要12億的棒球場」。