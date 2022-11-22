台泥(1101)今(22)日宣布正式進軍綠電交易市場，啟用「能元超商綠電交易平台」，只要3個步驟就能完成交易，就像在超商購物一樣便捷。預計2023年先開放銷售再生能源裝置容量達103MW，約1.5億度綠電，其中將提供一定比例度數供出口導向需求的中小企業購買。

台泥表示，在能元超商綠電交易平台可以買電也可以賣電，也開放其他發電業將綠電轉供銷售。台泥新成立的子公司能元超商，系統會自動進行綠電供需效率分析，協助企業與綠能供電模式達成最佳匹配。會員可透過智慧能源管理系統，隨時監控用電、節能數據。

此外，能元超商也提供電力交易代理聚合操作，以及協助客戶取得綠電憑證服務，更首創線上綠電顧問，客戶只要提供減碳目標、用電量，一個按鍵就能在線上獲取不同能源搭配的最佳化綠電推薦方案。另一項優勢是，台泥因為本業製造業，在各地自有廠區興建了為數不少自發自用的綠電，掌握一定數量電證分離憑證，不只轉供綠電，當客戶面對再生能源間歇性風險，「能元超商」更有能力提供相對穩定的綠電服務。

台泥目標2025年綠電建置量達600MW(百萬瓦)，目前風力發電、太陽能光電申設量達200MW，另針對再生能源間歇性特質，台泥也投入供電較穩定的前瞻能源，包括台泥綠能正建置中的台東紅葉地熱發電廠、與和平電力申請中的台灣首座MW等級海洋溫差發電廠。