半導體測試介面廠穎崴(6515)2022年第三季業內外皆美、每股盈餘衝上10.79元新高，前三季大賺2股本、已提前改寫年度新高。穎崴股價10月底下探300元的近1年低點，隨後穩步回升，今（22）日開高後震盪走升3.34％至371.5元，回升至1個月高點。

穎崴第三季合併營收再創15.55億元新高，季增達47.09％、年增達1.06倍，毛利率、營益率「雙升」至46.99％、28.05％，雙創歷史次高。稅後淨利3.68億元，季增達76.96％、年增達2.06倍，每股盈餘（EPS）10.79元，雙創歷史新高。

累計穎崴前三季合併營收34.13億元、年增達75.67％，營業利益8.18億元、年增達近1.61倍，配合業外由虧轉盈，使稅後淨利6.96億元、年增達近1.78倍，每股盈餘20.43元，全數提前改寫年度新高。毛利率43.63％、營益率24％，亦為僅次於2019年的同期次高。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，雖然市場狀況趨守、半導體各應用需求明顯分化，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求仍持續，產能和技術要求均不斷精進，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。

穎崴10月自結合併營收5.66億元，雖因中國大陸十一長假影響而月減9.33％、仍年增達71.86％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收39.79億元、年增達75.12％，續創年度新高，動能持續暢旺。法人看好穎崴第四季營運持穩高檔，全年挑戰賺3股本。

投顧法人指出，穎崴第三季獲利優於預期，除了同軸治具營收占比持穩，主因美系繪圖晶片客戶垂直探針卡（VPC）毛利率高於預期，隨著第三季VPC營收占比自第二季的16％躍升至27％，產品組合優化帶動毛利率及獲利表現均優於市場預期。

受惠美系客戶需求強勁，投顧法人看好穎崴今年營收成長逾6成，在五大動能帶動下，明年營運在基期較高的不利因素下仍將持續成長，維持穎崴「買進」評等。