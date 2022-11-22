中國國務委員兼外長王毅21日應約與義大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）通電話。王毅表示，中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方。塔亞尼則指出，希望歐中早日恢復所有對話管道，包括人權議題。

據中國外交部網站，王毅說，中方願與義方保持高層交往勢頭，盡快召開兩國政府委員會聯席會議，加強經貿、財經、科技等領域合作。中方也願進口更多義優質產品，加強雙方能源轉型、綠色發展、科技等領域合作，推進第三方合作。歡迎更多義企業來華投資興業。希望義方繼續為中資企業在義發展提供公平、透明、非歧視營商環境。

王毅指出，中方始終視歐盟為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，中國對歐政策保持穩定性、連續性，中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方，希望義大利繼續在中歐交往中發揮積極和建設性作用。

塔亞尼則表示，義方願與中方共同努力，加強雙邊對話，擴大在經貿、科技、能源、第三方市場等領域合作，進一步推進義中關係發展。義大利市場對中國企業開放，希望後疫情時期歐中保持並深化旅遊等領域對話合作。

據義大利外交部消息，塔亞尼還提到，希望歐中早日恢復所有對話管道，包括人權議題。雙方也談及俄烏戰爭，塔亞尼指出，必須推動任何外交舉措，促進和平解決衝突，避免危險局勢升級。