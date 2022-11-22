在現代的社會中，結婚已經不是人生中的必要選項，有些人認為獨自一人在生活中非常快樂自由自在的，就是不想被婚姻束縛住，即使家人催促也是一樣，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、水瓶座、金牛座不喜歡聽到怎麼還不結婚這個詞，他們絕不照做，並會開始反抗。

▍獅子座

獅子座很相信自己，覺得有能力搞定所有的事情，不會因為別人說了幾句看似有道理的話，就照別人的意思行事，尤其是個人的、私密的事，獅子座非常在意自己的事能完全做主，就算別人善意勸告，獅子座也會覺得被冒犯，這時如果對方說越早結婚越好，他們就更不會照做。

▍水瓶座

水瓶座很在意自己的人生是否有獨立、自主的空間，自己想的和事情是不是在計畫中，但最後的決定必須是自己做出來的，若告訴他們這件事這麼做是不對，他們就會偏要那樣做，用這種我偏要的行為來證明自己。如果是單身的水瓶座，無法用結婚好、怎麼還不結婚的口號來催他們。

▍金牛座

單身金牛座，生活大多過得比較滋潤，吃喝玩樂，認為沒有對象也沒什麼大不了的，但是當單身久了後會一想到戀愛結婚就非常頭痛，除非他們自己想要打破單身的生活規律，不然任何人來催促和改變他們，都會覺得很煩，並反抗。