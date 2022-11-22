台中市霧峰區立法院民主議政園區考量參訪旅客逐漸增加，設立園區官方網站供民眾使用，22日正式上線！網站提供園區場館、古蹟、植物、景點與交通資訊介紹，民眾也可以透過網站線上申請租借園區空間與團體導覽，未來園區各項資訊會透過網站公告，供民眾使用。

立法院中南部服務中心指出，自台灣省諮議會奉行政院政策去任務化後，立法院自2019年承擔起管理民主議政園區的責任，並在蘇嘉全、游錫堃2位院長的支持與副院長蔡其昌的督導下，逐漸將園區轉型為扎根民主的教育園區。

立法院中南部服務中心表示，園區參訪旅客日漸增多，民主議政園區為提供更好的服務，在資訊處協助之下特別設立網站，內容包括園區的歷史與轉型，與各場館、古蹟、植物、景點、交通與停車資訊。

網站也提供各種線上申請的服務，包括園區會議室租借、戶外空間借用與民主時刻館預約團體導覽等，園區的各項演講資訊、活動資訊與招標資訊，也會透過網站即時公告；另，為強化串聯霧峰的周邊景點，網站上也提供園區與鄰近步道的健行路線，民眾可以透過網站了解。