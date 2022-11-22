傳奇功夫武打明星李小龍電影片段

傳奇功夫武打明星李小龍1973年7月20日在香港因腦水腫過世，年僅32歲，種種傳聞甚囂塵上。如今醫生說，這是因為喝太多水所致。

據《紐約郵報》（New York Post）21日報導，研究人員在即將出刊的《臨床腎臟期刊》（Clinical Kidney Journal）中指出，他們認為，李小龍的死因是腎臟無法排出過多的水所致。

而諷刺的是，李小龍的經典名言就是「似水無形」，他認為，水雖柔弱，卻能穿透最堅硬的物質，看似平靜停滯，卻能流進任何地方。不過，專家認為，太多水似乎最終導致他死亡。

當時醫生認為，李小龍的腦水腫是止痛藥造成的，但他過世近50年後，研究卻顯示，他很可能是死於主要因水分滯留所導致的低血鈉症（hyponatremia）。

李小龍《精武門》踼館片段

然而，研究結果似乎和以往的種種傳聞差很大，先前有人說他是被黑道暗殺的、有人說他是被枕邊人毒死的，也有人說，他是遭人詛咒，中暑致死。

但科學家說，種種跡象顯示，李小龍有好些導致低血鈉症的危險因子；例如，大量攝取液體等。此外，如吸食大麻等可能令人覺得更口渴。而服用處方藥、喝酒、有腎臟受傷病史，或是溶質攝取量低等，都會削弱腎臟的排水能力。