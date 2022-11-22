汪小菲昨(21日)放話今將回到台灣，決戰前妻大S一家，稍早媒體報導汪小菲的班機曝光，預計今下午5時多會抵達桃園機場，今午在汪小菲抵台前，「台灣第一狗仔」葛斯齊再現身受訪，痛批張蘭抹黑他收了大S錢才造謠，他澄清，自己從頭到尾都沒有收過任何人錢，他跟大S完全不熟，反而「想給過我錢的是你兒子（汪小菲）」。

葛斯齊先前一度差點被汪小菲提告，今趁汪小菲回台前，葛斯齊現身透露自己跟汪小菲最後一次連絡是今年8月，為的就是被告這件事情，當時汪小菲喊冤沒有提告，最後葛斯齊在開庭前收到撤告函。至於汪小菲說今天要到台灣，葛斯齊說：「就我對他的認識，我覺得他當『放羊的小孩』機率很大」，透露先前8月、9月時都有說過要來台灣，至於來的目的，汪小菲稱要跟家人見面，葛斯齊說：「我認為他應該只是要來處理飯店財務上的事情」。

針對張蘭的發言，葛斯齊回應：「我告訴妳，從頭到尾沒有人要給我任何錢，想要丟錢給我的是妳（兒子）汪小菲好嗎？」，他表示早在去年就收到有人想要花錢買公關，「做正面新聞」，葛斯齊回應做正面新聞可以，他們可以派人跟拍，但錢他不會收，之後知道葛斯齊手上有些證據時，「他（汪小菲）透過關係人，告訴我說能不能用『其他方式解決』」。

葛斯齊指出，自己最痛恨「子虛烏有」這幾個字，他其實已經不想再加入戰局，但覺得張蘭實在太過分，「你家電費怎樣不關我的事，但你扯到大S給我錢、給我線索去抹黑汪小菲有什麼證據？你拿出一點點證據，我就認」。問大S被指控婚內出軌具俊曄，葛斯齊表示，就他所知，「一般成年人交朋友很正常，我們會看有沒有任何親密行為，或心靈上出軌而定，如果有證據的話，早在去年11月就會曝光」。

葛斯齊說，汪小菲這方提不出大S婚內出軌的證據，倒是他們狗仔在去年6月就拍到汪小菲跟其他女子過從甚密的照片，最後汪小菲沒道歉，只稱自己「酒後失態」，葛斯齊說：「如果汪小菲今天沒有來（台）的話，昨天八成又喝酒了」。至於小S被汪小菲猛攻，葛斯齊表示：「我只能說不管許雅鈞怎麼玩，這些東西大家都看過嘛！事實擺在眼前，人家玩到什麼程度？人家把家裡顧好，人家老婆同意，人家老婆死不離婚，我們能奈何什麼？干涉什麼？」

葛斯齊最後呼籲汪小菲，不能因為你的情緒化就要大S、長輩、媒體來承受，「你直播要流量也不是這樣子，你直播要流量跟我講，我幫你撐起來，有一次汪小菲跟我說他直播只有3000多人（看），我跟他說我這邊大概有100多萬人，要不要合作？」汪小菲當時還說好。

至於葛斯齊預告今天將在直播內抖出大S離婚內幕？媒體詢問葛斯齊可否暗示會分享哪些證據？他說就是過去提過的照片「會一五一十地拿出來給大家看」，免得被網友酸他們說大話、畫大餅，除此之外大家先前常看他上新聞媒體，那是因為這件事還有很多沒曝光的細節，他會在直播中澄清，並喊話：「汪小菲、張蘭，你們一直很想知道照片是誰拍的？爆料者是誰？好，我直播告訴你們」。

葛斯齊笑說，如果有人應該要給他錢的話，應該會是張穎穎，因為張穎穎曾在群組說如果汪小菲有做對不起她的事，舉報的話有獎金，葛斯齊表示：「但我目前沒有收到這筆錢」，他們一直稱葛斯齊是接受大S拜託才爆料，但葛斯齊認為「講白一點，小S家的東西我也照樣爆啊」，他預告離婚的內幕就是婚外情，如果大家想多看兩張照片就來看他直播。

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