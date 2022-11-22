印尼西爪哇省昨發生芮氏規模5.6強震、索羅門群島今發生芮氏規模7.3強震，內政部消防署表示，第一時間便立即通報國際人道救援任務輪值縣市、台北市消防局整備救災，目前已完成該署搜救人員30位、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸的國際人道救援專案包機救援任務整備，隨時可因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。

印尼震災目前已知162人死亡、數百人受傷，而索羅門群島強震深度僅有10公里，是超淺層地震，目前已發布海嘯警報，雖災情尚在查證中，消防署強調，仍立即進行應變作為，第一時間通報本月份國際人道救援任務第一梯次輪值縣市整備救災，並同時責成該署特種搜救隊同仁進行人道救援任務整備，並聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制整備，一旦接獲外交部通知，便能即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。

消防署指出，本次印尼與索羅門接連發生強震，本於人道關懷精神，救災無國界普世價值，該署及輪值縣市特搜隊目前皆已做好各項人員、搜救犬及救援裝備器材整備，「台灣國家搜救隊已經準備好了，隨時可以做好國際人道救援任務」。