曾姓男子於今年5月駕駛汽車行經國道1號南向357公里近楠梓交流道路段，他因為不滿陸姓男子超車，竟然擦撞陸男駕駛的汽車，強制陸男停車，另一名李姓男子還想要強拉李男下車。橋頭地檢署日前偵查終結，以妨害自由等罪起訴曾男與李男。

曾男於今年5月19日上午8時許駕駛自小客車行經國1楠梓路段，他因為不滿陸姓男子從外側車道直接插入車前，令他必須往匝道內側閃避。曾男暴怒，從右側硬是超車並擦撞陸男的汽車，逼迫陸男停車。

曾男下車質問陸男為何要插入他的車道，駕駛另一輛汽車的友人王男與李男到場，李男下車對陸男咆哮，見陸男不加理會，李男於是想要強開陸男的車門，但車門被鎖住，李男竟以半身進入車窗內，意圖強拉陸男下車。曾男等人出氣後即駕車離去，過程不到1分鐘。

陸男在事後報警，國道公路警察局第五公路警察大隊訊後函送橋頭地檢署，檢方訊後依妨害自由、強制罪等起訴。