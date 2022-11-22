大陸富商汪小菲遭媒體爆料未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，至今已欠下逾500萬元的生活費，他為此暴怒反擊，更爆料小S（徐熙娣）濫用安眠藥史蒂諾斯，「每天吃20顆」，並透過其他手段獲得藥物。對此，精神科醫師表示，史蒂諾斯為第四級管制藥品，一天處方上限為2顆，除非自行購買否則很難吃超過規定劑量。

汪小菲21日在微博連續發文開砲，汪小菲不滿S媽這番回應，再度在微博嗆聲：「好嘞，我們不是藝人，我不懂，明天回台北，我行得正坐得端！」接著指控小S長年服用思諾思(台稱史帝諾斯)，且不經過醫生處方，通過第3方拿身分證取藥，張蘭接著爆料小S一次吃藥吃20粒，影射小S吸毒，隨後直播就遭到斷訊。

汪小菲爆料小S長期服用安眠藥。(圖/汪小菲微博)

史帝諾斯（stilnox）是短效型安眠藥，在台屬於管制藥品，由於其服用後可能出現夢遊、夢駕等副作用，食藥署也規定有相關藥品必須註明警語，且單日處方不能超過2顆以上。振興醫院精神科主治醫師袁瑋受訪時表示，史蒂諾斯副作用因人而異，「有些人吃半顆、一顆就會夢遊。」而長期服用或服用劑量增加，會使記憶力受影響，若病患回診時出現恍神，就可能是服藥過量，需與醫生討論是否換藥。

袁瑋醫師指出，病患若越吃越多史蒂諾斯，生理與心理都會對藥物產生依賴性，有些病患甚至連白天都會想要服藥，不過醫生也提到，早期健保尚未開辦時，比較容易有藥物濫用情形，現在健保限制一天開兩顆，除非患者自費購買，否則很難吃超過限定劑量。