一路上也頻能看見民眾搖下車窗「比六」。（黃婉婷攝）

也有住戶帶著孩子在窗戶旁揮手。（黃婉婷攝）

九合一選舉倒數4天，國民黨台北市長候選人蔣萬安22日上午合體黨主席朱立倫展開首場車掃活動，起訖點選在他的立委本命區松山區黨部，車掃過程鑼鼓喧囂，許多黨籍里長帶著里民在路口揮舞國旗，高喊「1126就投蔣萬安」，不少支持者也紛紛搖下車窗比出「6號」手勢為蔣萬安讚聲。

選戰將至，民進黨台北市長候選人陳時中上午合體副總統賴清德、競總主委兼前副總統陳建仁，至士林、北投區展開車隊掃街行程，另一頭蔣萬安則和朱立倫合體，展開「萬安台北出運行」車隊掃街，從基本盤藍大於綠的松山、信義區出發，起迄點選在立委選區所在的松山區黨部，頗有較勁意味。

蔣萬安出發前向支持者信心喊話，稱台北市每個行政區都是他辛勤耕耘的重點區，期望透過車隊掃街，將所有黨籍的議員集結起來，象徵台北隊出發、展現團隊氣勢，希望民眾看到車隊經過時能揮揮手、比個六，周六相約去投票，堅定投下6號蔣萬安。

上午車掃活動由蔣萬安、朱立倫所搭的戰車打頭陣，市黨部主委黃呂錦茹、立委費鴻泰、即將退休的議員陳永德緊跟在後，黨籍松山、信義區議員候選人王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽及詹為元則一人一車，幫市長催票同時也向支持者拉票。

而蔣萬安身穿一席紅衣外套，在車隊中顯得相當亮眼，許多路口皆有黨籍里長帶著選民搖旗吶喊「凍蒜！」，一路上也頻能看見民眾搖下車窗「比六」，也有住戶帶著孩子在窗戶旁揮手，熱情向蔣萬安表達支持，還出現公車司機路過車隊時默默比讚，不過也有車主比出「倒讚」。

據蔣萬安競選團隊安排，「萬安台北出運行」上午從松山、信義區出發，一路從上午9時掃到中午12時，下午2時將赴中山、大同區，從台北市黨部出發，預計下午5時結束兩場車掃，晚間再至華陰商圈、寧夏夜市走訪。