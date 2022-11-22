自小客摸黑撞進家具行，肇事駕駛疑男變女

台中北屯區環中路與大富路口今（22日）清晨3點多發生一離奇的自小客撞進家具行的車禍意外，29歲張姓女子自稱是肇事自小客駕駛，但警方調閱監視器，發現肇事司機應為男姓，目前正積極查証、釐清案情。

台中市第五分局交通隊指稱，事故地點在北屯區環中路與大富路口，時間是22日約3時27分，經了解自小客車是沿環中路一段直行往昌平路方向行駛，行駛至事發地前，不知何因自撞路旁店家。

警方獲報到場，家具店鐵門及門內裝潢毀損，幸當時家具店已打烊，無人受傷，而自小客車前車頭及兩側車身受損。

現場一名張女自稱為駕駛人，但警方隨即調閱監視器，發現該車駕駛人為男性，疑張女非為駕駛人，目前正積極調閱監視器查証，全力追查駕駛人，以釐清案情。

第五分局交通分隊小隊長劉奇為呼籲用路人駕駛車輛應遵守標誌、標線規定行駛，且勿酒後駕車，以免發生憾事。

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