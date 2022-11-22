侯友宜陪同林鼎超進行掃街。(黃敬文攝)

侯友宜車掃跟支持者互動。(黃敬文攝)

侯友宜獲贈大蒜，祝福他凍蒜。(黃敬文攝)

距離九合一選舉的投票日只剩4天，新北市長侯友宜也勤跑地方為小雞拉抬聲勢，今(22)日早上特地前往國民黨的艱困選區新北三重，先陪同新北市議員候選人林鼎超到三重中央市場掃街拜票，緊接著再率領新北市議員王威元、黃桂蘭以及議員候選人林鼎超、吳訓孝展開車隊掃街；被問及民進黨新北市長候選人林佳龍昨日針對地方建設發起猛攻時，侯友宜先是細數相關的建設規劃後，更要大家「多多認識、了解新北」。

對於今早著重在三重地區為小雞們拉抬聲勢，侯友宜坦言新人在三蘆地區第一次出來參選，其實非常辛苦，林鼎超、吳訓孝2位新人在三蘆地區競爭很激烈，雖然他們在地都服務很長一段時間，為三蘆地區積極參與公共事務，但畢竟知名度都不是很高，需要自己跟他們一起並肩作戰。

他說，尤其林鼎超在地蘆洲人，不僅是財經、行銷專家，過去也有擔任過局處首長的經歷，有很多好的創意為年輕人做創業輔導，是蘆洲難得的人才，如果他能到議會跟自己並肩作戰，對於青年在創業、下一代的教育文化上一定有很大助力，所以很期待林鼎超在艱困環境一起努力並肩作戰，年輕人才有機會一棒接一棒，讓三蘆更好。

對於林佳龍昨(22)日狂轟侯友宜任內沒有像是展館、會議展覽中心、表演藝術場館、巨蛋這些重大建設，不僅嗆他「有就道歉」，更酸侯友宜回應都雞同鴨講、無法溝通；侯友宜指出，新北市這幾年其實不斷大幅丕變，尤其光三重蘆洲就可以看到，新北有新板特區，未來在捷運先嗇宮站旁未來也會有新北第二行政中心，將有3000人進駐，興建完工之後捷運局，警察局、交通局，各單位都會進駐，來為溪北服務。

侯友宜表示，不但溪北地區大幅進步以外，新北市不僅公托是全台灣做得最多，日照中心也做到70家，尤其軌道建設一條一條完成，今年底安坑線完工，明年三鶯線完工，而蘆南蘆北重劃區只要獲得中央核定批准後就會大幅開發，另外五泰輕軌也還在行政院核定當中。

他說，未來三重還會蓋一棟30億元的最新型圖書館，所以其實新北各地都在蓬勃大發展，溪南溪北、偏鄉都帶動整體性的發展，除了新北市是在不斷改變之外，更不斷超越自己。

侯友宜強調，新北市幅員很大，他希望大家多在新北住一段時間，多多認識新北，了解新北。