隨著兩檔新股22日上市，大陸A股上市公司家數正式突破5000家，迎向新一里程碑。據《證券時報》報導，相較於1990年「老八股」時代的數十億元（人民幣，下同）市值，如今已成長至85兆元，同時A股市場規模已居世界第二，今年前3季滬深交易所IPO籌資額也分列全球第一、第二，讓A股成為全球最為重要的資本市場之一。

根據中共「二十大」報告中指出，要健全資本市場功能，提高直接融資比重。面對A股公司數突破5000家，中國上市公司協會學術顧問委員會主任委員黃運成表示，隨著A股上市家數越來越多，會讓大陸資本市場樞紐作用將更加突顯，

光大銀行金融分析師周茂華表示，A股上市公司數量加速度增長，資本舞台越來越寬，投資者回報越來越豐厚。尤其近年包括註冊制改革、併購重組改革、退市制度新政、北交所設立等新政紛出，破除市場發展體制的機制障礙，為企業在資本市場融資提供了良好的政策空間。