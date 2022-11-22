23歲郭男與24歲同居蕭姓女友生育1子，郭去年5月間在住處喝酒後，與蕭女爭吵拉扯，蕭女手中持裝酒瓶紙箱不慎砸落擊中在床上才1個多月男嬰頭部，她怒抱兒奪門而出，兩人為爭奪小孩再衝突拉扯，幼嬰遭劇烈搖晃受傷，至凌晨哭叫，經送醫救治，院方通報警方，檢察官認定兩人失手致傷，依過失傷害罪嫌起訴。

郭男在去年5月24日深夜邀友人到龍井區租屋處喝酒聊天，友人喝到25日凌晨才離開，郭要求蕭女整理酒瓶及紙箱，蕭站在床邊收拾，與躺在床上的郭激烈爭吵拉扯，蕭手拿裝有酒瓶的紙箱不慎砸落，擊中床上不足2個月大的兒子頭部。

蕭女越發憤怒，抱起兒子奪門而出要騎機車離開，郭男擋在門旁攔人，兩人爭奪小孩又上演衝突拉扯，幼嬰受劇烈搖晃受傷，睡到凌晨4時許開始哭鬧，蕭發現不對勁，將男嬰送醫，經醫護人員通報社會局及警方。

經檢查，男嬰左眼上眼瞼處、左手臂及右手腕各有瘀傷，額頭兩側硬腦膜下出血、右側視網膜下出血等傷害。醫師證述，嬰兒因頭部撞擊傷、遭拉扯及劇烈搖晃而導致受傷。

郭男坦承酒後與蕭女爭吵，她抱孩子離開時雙方發生拉扯；蕭坦承不慎將裝有酒瓶的紙箱墜落擊中兒子頭部；房東及鄰居作證指出，兩人偶有爭吵，但並未經常打小孩。

檢察官認為，男嬰身上沒有受虐舊傷，難以認定郭、蕭無故虐待，兩人爭吵拉扯導致嬰兒受傷，並非故意攻擊，一般父母照顧嬰兒時也常聽到因失手墜落、碰撞；或因爭執拉扯、玩耍拋接、搖晃等造成傷害事件。

檢察官認定，男嬰腦部及眼部受創，並未嚴重到需手術治療或造成無法回復的重傷害，依過失傷害罪嫌將兩人起訴。