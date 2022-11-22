新莊中榮街上的海砂屋都更案，2016年因建設公司向住戶表示無意願續辦，反而激發住戶向心力發起自主更新，新北市市府「新北市都更推動辦公室」陪同協助，提供住戶諮詢管道及重建方案，並與原建設公司多次協商，轉由更新會接手續行辦理日前核定發布實施，將進入權利變換選屋作業，重建之路邁出一大步。

新北市都更處指出，更新會在辦理都更的過程中，除推動辦公室進場輔導，面臨海砂屋有重建急迫性的狀況下，市府以全額補助海砂屋鑑定費用，並迅行畫定更新地區，降低同意比例門檻及提供容積獎勵，也補助自主更新費用，給予住戶實質幫助，減輕住戶參與都更負擔。

都更處長張壽文表示，推動自主更新是相對辛苦且過程需要花費較多時間，市府提供費用補助、都更推動師等相關資源來協助民眾辦理自力更新。

另針對海砂屋部分，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助、多元都更重建等機制。

更於111年9月1日推出「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」(防災2.0)，搭配都市更新程序，放寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，只要整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望能協助民眾改善危險老舊居住環境。