此屆新竹市長選舉詭譎多變，選前剩下1周更是暗潮洶湧，國民黨籍市議會副議長余邦彥上周六突率多位里長參加民眾黨候選人高虹安造勢晚會，讓藍營大為傻眼，藍營支持者反應兩極，這幾天並在政壇引發討論，余邦彥則在臉書發文道出原委。

余邦彥在臉書表示，關於近期引發的爭議與各界疑問，邦彥沉思再三，決定開誠布公向各位新竹市民與好朋友報告。

他說，他的痛心之處有2點。第1點是前新竹市長林智堅專擅亂政，縱使議會行使監督預算之職權，林智堅總是「地方不夠、中央來湊」，使地方議會無法憑預算審核以監督市政，隨著各種億來億去，天文數字的豆腐渣工程揭露於世，市民終於看清楚了民進黨腐敗的本質。

第2點是林耕仁為人老實勤懇，是1位值得信賴的市長人選，但是誤信部分諂媚之人，決策時出現嚴重問題與錯誤，黨團議員、里長、大學教授、地方聞人、工商，想來幫忙林耕仁的，只要意見不合，一律拒之於外，將林耕仁的餅越做越小，處處樹敵。

余邦彥說，冰凍三尺非一日之寒，大仁哥雖有宏圖大志，親民愛民之德，但積重難返，誤中敵計，反成綠營打手，繼續放任藍白對立，最後得利者仍是民進黨，歷史重演，市民成為最大輸家。

他表示良藥苦口，自己在國民黨期間，歷經2020總統大選、2020立委選舉、4大公投，一路走來、兢兢業業，對黨、對國家、對新竹市民問心無愧。