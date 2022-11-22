大陸富商汪小菲昨（21）日因不滿被前妻大S（徐熙媛）提告，追討超過500萬元的欠款，在微博上暴怒狂發超過20則貼文怒罵大S與小S，甚至連曾經是岳母S媽也不放過，他的媽媽張蘭隨後也加入戰局痛罵大S，也承認自己用微信留言「人身攻擊」S媽，讓不少人大開眼界，直呼「全面開戰」。對此，有網友拿汪小菲與美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）的情況相比，瞬間笑歪一票網友。

汪小菲自從在微博上暴走後，不少網友對於他的情況紛紛聯想到美國饒舌歌手「肯爺」。網友分析汪小菲從商，曾唱過歌曲《過火》，娶過女星大S徐熙媛，曾將名字改回本名汪少菲；肯爺則是同樣從商，也是歐美知名Rapper，前妻則是跟明星一樣的時尚名媛金卡戴珊（Kim Kardashian )，而他也將藝名改為Ye。

過去肯爺曾與前妻金卡戴珊一同在實境節目《與卡戴珊一家同行》中，分享私下的真實生活大受觀眾喜愛，但肯爺卻完全不適應女方家奢華又高調的生活方式，也不願將私生活攤開在螢光幕前而引發不滿，多次透過社群媒體失控發言，雖事後坦承自己患有躁鬱症並與金卡戴珊離婚，之後仍不斷爆料妻子一家的行為，甚至公開痛批金卡戴珊的經紀人兼母親克里斯詹娜（Kris Jenner）像北韓獨裁者金正恩「Kris Jong－un」，並刪光個人IG上有關金卡戴珊一家的照片，但隨後又把IG頭像改成克里斯詹娜，試圖釋出善意，也讓外界摸不著頭緒。

而肯爺總總失控的行逕，都與汪小菲在微博上痛罵大小S與S媽的行為相當雷同，今日稍早也傳出汪小菲確定來台，許多網友似乎等著看好戲，紛紛留言表示「快！新綜藝《與S家同行》出它個五、六季」、「下一步換頭像」、「Ye敢把社交頭像換成前丈母娘，小菲敢把微博頭像換成小梅嗎」、「侮辱Kanye了，Kanye至少才華橫溢，事業成功。Kanye可沒欠贍養費，Kanye事業成功對老婆孩子也大方」、「《與S家同行》看起來」、「汪小菲：別惹，我崩潰了」、「還有一個肯爺疑似政治問題；汪小菲也有政治問題」、「兩人共同點：都愛發瘋，發瘋文學top1」、「哈哈哈哈，這絕對是最好笑的哏」再度引發熱烈討論。

汪小菲暴走行徑被網友封為東方肯爺。（圖／微博）