蔡英文總統今天早上再度赴桃園視察機場捷運延伸線A22老街溪站工程，站體預計2023年7月底才有可能通車營運，在選舉前刻意安排視察，現場還動員近百名鄉親到場，桃園市長鄭文燦在致詞時更7度感謝立委鄭運鵬協助機捷通車及爭取桃園軌道建設等，蔡英文總統也提民進黨北北基桃共推1200首都通，中央會全力支持，為選情拉抬的意味濃厚。
鄭文燦說，機場捷運延宕6次通車，他上任後除了讓桃捷公司擴大以外，特別透過鄭運鵬協調交通部、相關公司進駐協助機捷改善，最後在2017年3月1號完成通車，而對於捷運三心六線與北北基桃未來串連，鄭文燦也說，三心六線的三條線即將在明年進行動工準備，非常希望鄭運鵬能夠完成三心六線的下半場，
鄭運鵬則說，所有重大的建設是一棒接一棒，桃園市的三心六線民進黨有很好的規劃，過去他和鄭文燦市長1人在市政府、1人在立法院做很好的合作，選舉時間對他來說雖然只有短短的106天，但是在鄭文燦市長的好成績，蔡英文總統的好支持之下已經足夠，市民朋友會用自己生活感受到桃園的進步和光榮，他對11月26號很有信心。
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