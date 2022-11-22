「末日決戰將軍」（General Armageddon）蘇洛維金（Sergey Surovikin）是誰？

提議俄羅斯軍隊從烏克蘭南部重要港市赫松撤出的「末日決戰將軍」（General Armageddon）蘇洛維金（Sergey Surovikin），如今面臨國內鷹派愈來愈大的壓力，要求他證明撤出赫松是值得的，甚至有名嘴公開抱怨，過去吹噓俄軍「強大到足以抵達英吉利海峽」的政客根本是「小丑表演」。

路透社報導，因殘暴聞名的蘇洛維金被俄媒譽為「末日決戰將軍」，他於9日建議俄軍撤出已被嚴重暴露的赫松市及第聶伯河（Dnipro River）西岸，稱此舉能讓俄軍守住設備，並且將部隊調派他地進行反攻，美國粗估撤出的俄軍數量達3萬人，後續部分撤出部隊被派往烏東作戰。

蘇洛維金（Sergey Surovikin）向俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）報告撤出赫松。

■撤出赫松值得嗎？蘇洛維金壓力大了

不過如今蘇洛維金面臨國內龐大壓力，要證明他的賭注是正確的。

俄軍撤出赫松後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）前往當地視察，在社群平台Telegram擁有50多萬追蹤者的俄羅斯部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）對此相當火大，他拍影片質問俄軍為何沒有殺了澤倫斯基，「我們流血是為了什麼？為何澤倫斯基可以平靜地到赫松？」他更稱如果無人機可以落到澤倫斯基「愚蠢的頭上」會更好，「我們要嘛全面開戰，要不然不會有效。」

有「普丁大腦」之稱的俄羅斯極端民族主義人士杜金（Alexander Dugin）接受俄羅斯民族主義新聞網站「沙皇格勒」（Tsargrad）訪問時表示，赫松市是俄羅斯最後一個能放棄的領土，「已經達到上限了。」杜金的女兒8月在莫斯科郊區遭汽車炸彈炸死，俄羅斯指控烏克蘭是幕後主謀，美國情報圈傳出也認定基輔有份。

部分俄羅斯高階官員及鷹派人士更要求奪回赫松。

■名嘴要求加強攻烏 俄軍能炸英國？

除了赫松，蘇洛維金也被要求加強攻擊烏克蘭境內基礎設施，據信莫斯科猛攻烏國基礎設施是為了逼迫基輔上談判桌。

俄羅斯知名極端民族主義政論電視節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）上周表示，「我懇求俄羅斯軍隊的英雄蘇洛維金將軍：我請您完成完全摧毀納粹烏克蘭軍政府的能源基礎設施。」

也有許多電視名嘴公開質疑莫斯科對這場戰爭的應對方式，名嘴阿布扎洛夫（Dmitry Abzalov）要求莫斯科說明在烏克蘭的具體目標；尤辛（Maxim Yusin）砲轟過去許多政客吹噓俄軍強大到「能抵達波蘭邊界、柏林、英吉利海峽及里斯本」，根本是一場「小丑表演」。先前有俄國議員稱，從俄羅斯發射核彈到英國只需要200秒。

不過報導也指出，這些名嘴公開唱反調，可能只是要營造出俄國社會有公開辯論的氛圍。

俄羅斯「末日決戰將軍」（General Armageddon）蘇洛維金（Sergey Surovikin）恐成普丁的替死鬼。（資料照／美聯社、俄羅斯國防部提供）

■「末日決戰將軍」蘇洛維金是普丁的替死鬼？

蘇洛維金於10月8日被任命為俄國駐烏克蘭「聯合特遣編組兵力」（Joint Grouping of Forces）指揮官，是莫斯科首度公開任命駐烏俄軍總指揮官。

一名高階美國軍官透露，蘇洛維金獲得任命後，和先前的撤退相比，俄軍撤出赫松的行動確實比較有秩序，英國軍事情報也認為，俄軍此次撤退確實成功降低了軍備損失，主要歸功於蘇洛維金領導下更有效率的單一作戰指揮。

烏克蘭國防部長及西方外交官認為，蘇洛維金上任後似乎讓軍隊更有紀律，同時攻擊也更殘暴，前英國駐俄羅斯外交官布倫頓（Anthony Brenton）表示，蘇洛維金上任後，確實讓俄軍的行動有了很大不同，變得更有連貫性，目標也更合理。

不過俄羅斯分析家鮑諾夫（Alexander Baunov）認為，蘇洛維金上任只是要成為普丁或俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）的替死鬼，「顯然任命蘇洛維金以及對他的讚譽，至少部分是因為需要創造一個人物來執行普丁不想以自己之名採取的『可恥』行動。」他說蘇洛維金非常適合這個角色，因為他願意用殘暴手段達成目的的西伯利亞人形象深深吸引俄羅斯民族主義者，在這些人眼中，蘇洛維金有權力監督撤退行動，但又不至於造成內部太多分歧。