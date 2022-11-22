本周六就是九合一選舉投票日，台北市選委會預計今年將有4.5萬名首投族，談及如何爭取青年選票，國民黨台北市長候選人蔣萬安22日受訪表示，自己已提出住宅、育兒政策，讓年輕朋友在台北安居樂業，以及敢生、願意生、養得起，也教育、創新政見，讓年輕朋友在台北市創業、能夠實現自己的夢想。

蔣萬安說，團隊沒有華而不實或絢麗的包裝，只有紮實的政策牛肉，希望讓年輕朋友在這種城市勇敢築夢，願意在這座城市實現夢想，他會和年輕朋友站在一起。

此外，蔣萬安原想借凱達格達大道作為選前之夜場地，卻被民進黨台北市長候選人陳時中攔胡，最終選定基隆路一段52號停車場空地，當天是下班尖峰時間，且地點又在交通繁忙的八德路、市民大道叉開的起點，恐出現塞車窘境。

對此，蔣萬安表示，他之所以選擇此地，主因是可以替代封路，將交通影響降到最低，屆時將與警方、義交密切合作協調，讓活動順利舉辦，以不影響交通為最高考量。