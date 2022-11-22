陳亞蘭力邀郭子乾合作《嘉慶君遊臺灣》舞台劇。（欣湉國際提供）

陳亞蘭力邀郭子乾合作《嘉慶君遊臺灣》舞台劇。（欣湉國際提供）

金鐘視帝、歌仔戲天王小生陳亞蘭打造最潮歌仔戲，將電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》IP化，除宣布籌備《嘉慶君再遊臺灣》，並結合集資熱潮，籌備短時間內就有上千位民眾支持她傳承歌仔戲理念，她今（22日）再宣布將叫好叫座的《嘉慶君遊臺灣》遊上劇場殿堂，邀請同樣入圍金鐘視帝的郭子乾出演，金獎導演葉天倫執導，強強聯手於明年2月25、26日在國父紀念館首演。陳亞蘭說：「這是我繼2018年《牛郎織女》加演場後，暌違4年再次製作與主演舞台劇，邀請觀眾帶全家一起到劇場觀看。」

電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》自今年2月份在台視首播後，至今還在公視台語台熱播，累積總收視人口高達1500萬民眾，陳亞蘭更以該劇嘉慶君一角，唱作俱佳榮獲本屆金鐘獎最佳男主角獎，成為台灣演藝史上首位拿下金鐘獎最佳男主角獎的第一位女星。她一席珍惜台灣文化，蘊藏洋蔥的得獎感言，催淚許多觀眾。

對於郭子乾獻出歌仔戲舞台劇演出，陳亞蘭感動他二話不說，連演出費用、日期都沒問，就爽快答應。郭子乾在電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》飾演陳亞蘭的重要大臣劉墉，這次在舞台劇版將出演她心心念念最重要人之一，陳亞蘭笑喊：「兩位視帝級演技飆演技，觀眾能不買票？」話鋒一轉郭子乾笑喊：「我是皇帝手下敗將、皇帝徵召，臣子不敢不從！」足見兩人好感情。

但舞台劇版上，兩人上對下關係將有重要變化，郭子乾賣關子說：「一山還有一山高，請觀眾買票到劇場觀看，拭目以待！」陳亞蘭也對於兩人將在舞台劇上迸出什麼樣的新火花好奇又充滿期待，她已經耐不住戲癮，迫不及待想進劇場排練。

此外，陳亞蘭為感念戲迷支持，特別推出「龍心大悅折扣」，凡是早鳥購買《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版門票的民眾，將有88折優惠，另為支持歌仔戲傳承，早鳥期間，購買全價票券，劇團會將票價金額10％捐至「嘉慶君再遊臺灣」募資專案。《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版將於明年2月25、26日在國父紀念館首演。