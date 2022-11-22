桃園市立圖書館新總館再遭踢爆，營運廠商富晟公司在未獲市府同意就將電影院棟2、3樓間增加夾層，改建為美食街，昨天國民黨市議員會勘卻遭拒。國民黨今批，結構與消防等公安豈可兒戲，市府態度匪夷所思，誰在包庇、圖利廠商？

國民黨文傳會副主委舒翠玲表示，富晟得標桃園總圖營運服務案時，列明有鳥屋、國賓戲院與嘟嘟房3家協力廠商，現在後兩家已經不同，市府應將整個標案廢標、重標，否則就是默許廠商圍標、透過不誠實行為獲取標案，違反採購法。

舒翠玲說，2、3樓若變更為飲食街或餐廳已與當初營運標規定不同，再加上桃園總圖新建工程結構當時並沒算到夾層樓地板面積與違建引入美食街後可能的動態重量、消防安全，既然條件更改，標案就該廢止，否則就是圖利廠商。

國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶批評，桃園市圖總館新建工程就是鄭文燦的大巨蛋案，說營運廠商違規應停工，卻不讓市議員會勘監督，要堅壁清野，想要拖到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬當選就當沒事。

練鴻慶更透露，據內部訊息顯示，富晟公司已確定不拆除違建樓地板，要等選舉後再說，鄭運鵬當選，目前的違建恐就過關。

桃園市議員詹江村表示，桃園市圖總館占地15000坪，新建工程標案規模達200多億元，但廠商1月得標，8月就換老闆繼續做，這不是空手套白狼？現在全案已涉瀆職圖利，檢調應該介入。