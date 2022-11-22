對於汪小菲與大S之間在近日產生的糾紛，被各大媒體爭相報導，並且在微博上掀起討論，相關詞條多次登上熱搜。多位名人也紛紛跳出來為此事發聲。身為《咒》導演的妻子宋燕旻也不落人後在臉書上發文表示「讓人倒足胃口。」

身為《咒》導演柯孟融的妻子，宋燕旻對於近日發生的汪小菲一事深有感悟。她在臉書上以貼文指出「時事有感！管不住自己嘴的人(嚴格來說應該是打字發文的手)，還是別擁有社群媒體的好。」她提到「嘴碎這種東西，就留在私下就好了，愛對親友怎麼說就怎麼說，愛跟姐妹抱怨就抱怨，拜託，不要搬到檯面上，尤其現在在網路上一留下痕跡、就是恆久遠了！」

此外，宋燕旻的文中也指出「人的一生中，「格局」很重要，不管是基於愛還是基於恨，「公開」對前任的詆毀，只會讓後繼者要跟你在一起的時候，多了許多的猶豫。」因此要慎言、慎行，以展現自身的氣度，就算要要罵前任，也要關起門來自己罵。此外更需有自己的主見，別「當一個巨嬰寶寶，特別是在分手之後，還要拉著爸爸/媽媽一起罵人，更是讓人倒足胃口。」

在文中最後，宋燕旻也勸汪小菲不要一直思念過去，被困在「回憶」的牢籠裡，認為把自己過好、過得比在過去關係中更亮麗，才是最大的反擊。祝福他能趕快找到另一個相愛的人，直言「不管到了幾歲、都要談戀愛，但是嫁/娶錯人比起踩到屎更噁心，請謹慎。」