視訊會議平台、曾經是疫情高峰期間的大贏家Zoom Video Communications Inc看衰線上業務將持續下滑，並下修全年營收預測，受此打擊，其周一盤後股價大跌6.74%，今年以來股價已經腰斬。

該公司第三財季（截至10月31日）營收年增5%，為11億美元，主要受惠於收費較高的企業客戶成長20%。經調整後每股盈餘為1.07美元，優於市場預期的84美分。

但Zoom仍將全年營收預測從介於43.9億～44億美元下修至介於43.7億～43.8億美元。

儘管下修全年營收預測，該公司將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.66～3.69美元上修至介於3.91～3.94美元。

Zoom財務長Kelly Steckelberg在財報發布後的電話會議上表示，今年Zoom的線上業務估將下滑近8%。

在經歷疫情高峰期間的爆炸性增長後，由於炙熱的通膨削弱客戶的支出能力，Zoom在成長持續放緩下陷入掙扎。

Zoom的競爭對手包括微信的WeChat Work、微軟的Microsoft Teams、思科的WebEx和Salesforce旗下的Slack。

除了通膨與競爭之外，全球持續放寬防疫限制，人們開始減少上網時間，也令Zoom備感壓力。

RBC分析師Rishi Jaluria表示，該公司提出的展望顯示其企業和線上業務都將進一步走弱，但很難區分其中有多少是受到宏觀經濟因素影響，目前科技業正在放緩招聘或裁員；以及有多少是因為競爭所致。他並表示，Zoom的重點仍然在於是否有能力成為一個規模更大的平台。