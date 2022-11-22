汪小菲與大S（徐熙媛）去年底離婚後，隨著大S喊告汪小菲沒付家用，雙方沉寂多時的戰火也全面點燃，昨(21日)汪小菲開砲多次揭S家的內幕，每每出聲都立刻上了熱搜，讓他一夜之間多了超過44萬粉絲追蹤，而張蘭也抓到流量密碼，在直播中力挺兒子，大S經紀人透露張蘭收穫滿滿，賣掉約1萬箱酸辣粉，但今早傳出她的直播間因此被關切查封，是否會找地方另起爐灶，令外界相當好奇。

汪小菲昨火力全開，左打前妻大S，右批前小姨子小S家中醜聞，甚至要舉報小S，接著他看到前丈母娘S媽跳出說話，也不忘批評長輩，可說跟徐家完全鬧翻，更發文狂酸：「你把我惹到了，那我跟你沒完」、「真讓我噁心」，有網友笑回：「別惹巨蟹座」，釣出汪小菲親自回應：「別惹，我崩潰了」。

汪小菲微博如今增加到702萬名粉絲。（圖／翻攝自汪小菲微博）

而張蘭昨天也砲火猛烈， 一會兒說汪小菲太善良了，一會兒又說S媽是老狐狸，表面溫溫柔柔，實際心跟鯊魚嘴一樣，並稱大S一家欺人太甚，「把你大鳳凰拔成禿尾巴雞」，並懷疑大S婚內出軌，怎麼可能一通電話接了就決定結婚，強調兒子簽離婚協議時沒有跟自己商量，才導致目前傷痕累累。

張蘭直播間稍早被禁。（圖／翻攝自微博）

張蘭最後又開直播，喊話要汪小菲絕對不能去台灣，去了會有陷阱，沒想到不久後就被眼尖網友發現其直播間被「封禁」，令關鍵字「張蘭直播間又被封了」稍早上了關鍵字熱搜，網友紛紛回應：「唉當初不跟張搞到一起，一家人兒女雙全多好」、「他們母子也是哼哈二將，搞笑的很」、「汪小菲真的就跟我表姐離婚時她那個老公一摸一樣！清醒的時候是個人。喝點酒又什麼都反悔了」、「有一說一有誰真的這種時候還想著帶貨」。

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