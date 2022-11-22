22日選戰最後倒數4天，竹北市長戰局仍處於撲朔迷離狀態，國民黨主席朱立倫特地撥空到竹北市，與竹北市長候選人林為洲一同車隊掃街拉抬聲勢，齊力喊出國民黨團結一心，贏回竹北市。

竹北市長三腳督，國民黨林為洲、民進黨鄭朝方和無黨籍郭漢章在傳統住民的竹北西區似呈三分天下之勢，外來人口居多的東區選民，都住在社區大樓，很難掌握投票支持意向，候選人只能狂打空戰爭取支持，使整個戰局仍未明朗化。

朱立倫說，他剛在台北陪蔣萬安掃街，馬上趕來竹北為林洲洲加油，在選戰最後關鍵時刻，為了竹北市的來來、竹北的發展，拜託竹北鄉親集中選票，支持國民黨提名的林為洲！

朱立倫指這次選戰就是要下架民進黨，林為洲最了解新竹縣和竹北市，也最能連結中央和新竹縣政府，相信一定是最好的竹北市長，呼籲竹北鄉親和藍營支持者，票票都是關鍵。

朱立倫說，國民黨在竹北市長達8年未執政，在這個進步的城市，必須要選出適合的人選來治理，才能讓竹北市跟上世界的腳步。

朱立倫強調，國民黨推出林為洲，就是對竹北市長選舉的重視，林為洲有25年地方、中央民意代表資歷，絕對能把竹北市治理好。

林為洲說，在選舉最後時刻，朱立倫主席能來竹北市與他一起車隊掃街，表示國民黨對竹北市長選舉的重視。

林為洲指出，竹北市的人口接近新竹縣總人口的3分之1，車輛、道路及公園更是倍數成長，需要有很好的治理，他有25年的從政磨練，肩負為國民黨贏回竹北市長的使命，有信心打贏選戰為故鄉竹北市打拼，讓竹北市更進步！