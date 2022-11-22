員警在產業道路發現劉男後，立即通知消防人員前來，並隨同護送到醫院救治。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區1名40多歲化名小劉的男子，疑因久病加上求職不順，日前用餐時間突未返家，妻子打手機也未接，怕劉男出意外，趕緊報案，經太平警分局頭汴派出所所長黃思融派員沿山區搜尋並鎖定手機發話位置，約40分鐘即傳來尋獲的好消息，隨即通知消防人員送至太平區長安醫院，及時挽回寶貴性命。

太平警分局頭汴派出所警員賴俊杰、廖晉賢等2員，日前晚間8點多獲報，稱「有男子疑似開車至山區輕生，請求警方協助。」所長黃思融獲報後立即動員所內人員前往搜尋，並透過手機鎖定男子位置疑在長龍路三段附近山區產業道路。

賴、廖2位員警搜尋約40分鐘，終於在山區某不知名的產業道路內發現1輛自小客車且車牌號碼吻合，隨即趨前查看，見男子手腕及腹部沾滿血跡，一旁還有美工刀，立即通知消防人員前來，這時男子意識尚清楚，員警小心翼翼安撫其情緒，並隨同護送到醫院後，經初步救護後所幸無大礙。

小劉妻子趕到醫院，見丈夫無生命危險，才放下心中大石，並私下向警方表示，因丈夫長期患有嚴重慢性疾病，因此工作不穩定，遂經常透露厭世的念頭，當天下午看他神情不安的外出，到晚間用餐尚未回家，心想會不會做傻事，遂趕緊向警方報案，非常感謝警消人員及時搶救，避免憾事發生。

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